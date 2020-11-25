Суонси — Шеффилд Уэнсдей (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Суонси» занимает 5 место с 22 очками, «Шеффилд Уэнсдей» — 21 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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