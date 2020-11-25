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    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес: онлайн-трансляция матча начнется в 06:30

    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 06:30 в плей-офф MLS начнётся матч «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес».

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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