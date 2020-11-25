Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 06:30 в плей-офф MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес».

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