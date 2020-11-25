Олимпиакос — Манчестер Сити (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Олимпиакос» 3:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 1.68.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Олимпиакос»).

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