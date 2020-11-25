Непомнящий: Российские клубы — не конкуренты на европейском уровне

Бывший тренер «Томи»дал оценку уровню российской Премьер-лиги и высказался о причинах неудач клубов РПЛ в еврокубках.

Напомним, что в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио» (1:2), а «Краснодар» — «Севилье» (1:2).

«Меня очень много спрашивают об уровне нашего чемпионата. Я всегда говорю, что со спортивной точки зрения у меня большие сомнения, входит ли он в шестерку лучших чемпионатов Европы.

А вот что касается драматургии и борьбы внутри чемпионата, он очень интересный. Посмотрите: очень сложно прогнозировать, чем закончится игра условного "Тамбова" против "Спартака", и так далее.

У нас на всех этажах идет жесточайшая борьба. С одной стороны, это феномен нашего чемпионата — лучшие по уровню команды нашего чемпионата уступают европейским клубам, а внутри борьба идет. С другой, я же вижу, что мы не конкуренты на европейском уровне.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

С чем это связано? Мы уступаем европейским клубам в игровом ритме. У нас не хватает скорости мышления и передвижения. Для меня предсказуемо, что мы не очень способны конкурировать с европейскими командами.

Я понимаю причину. Дело в том, что у нас было много споров о лимите. Но для того, чтобы мы были конкурентоспособны, в наш чемпионат должны приходить легионеры уровня Халка и Витцеля. Сегодня мы не видим такого уровня футболистов в нашем чемпионате.

Почему это происходит? У нас вроде были деньги, хоть мы сейчас и затянули пояса. Но уровень качества игроков-иностранцев сейчас не настолько выше, чем у россиян. Хотя понятно, что это спорный вопрос. Пока качество наших игроков уступает уровню других лиг», — сказал Непомнящий «Бизнес -онлайн». 0