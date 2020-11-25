Миллуолл — Рединг: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Миллуолл» занимает 10 место с 18 очками, «Рединг» — 4 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Рединг» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Миллуолл»).

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