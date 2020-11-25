Марсель — Порту: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Порту» — «Марсель» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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