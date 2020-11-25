Крылья Советов — Чайка (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Чайка» — «Крылья Советов» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Чайка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Крылья Советов»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Чайка».

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