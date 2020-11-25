Ковентри Сити — Кардифф Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Ковентри Сити» занимает 22 место с 9 очками, «Кардифф Сити» — 16 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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