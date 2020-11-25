Гончаренко: В матче с «Фейеноордом» нам нужно больше контролировать мяч

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящей встречи св 4-м туре Лиги Европы.

Гончаренко цитирует официальный сайт ЦСКА.

«Мы гораздо лучше в этом сезоне стали держать уровень игры на протяжении всего матча. Исключение — второй тайм с "Фейеноордом", большой промежуток встречи с "Сочи". Нам надо продемонстрировать тот уровень игры, который был в первом тайме с голландцами. Наша задача — больше контролировать мяч и меньше позволять сопернику».

Он также рассказал о кадровой ситуации в клубе:

«Все игроки, которые у нас играли против с "Сочи", готовы к матчу. Сегодня мы еще оценим состояние Марио и Васина. Фернандес хорошо готов по физическим тестам, но он много пропустил. С Дивеевым все порядке, нос его зажил. Но он хорошо выглядит и с поломанным, ему это даже к лицу. Поэтому никаких проблем нет». 0