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    Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 04:00 в плей-офф футбольной лиги МЛС начнётся матч «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн».

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    Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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