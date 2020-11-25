Тренер «Сочи»: Когда Кокорин уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни «Спартак», ни в Европу

Главный тренер «Сочи»поделился мнением о нападающем «Спартака»

Кокорин выступал за «Сочи» в первой половине 2020 года.

«Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звездный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдается так, как и на игре.

Не знаю, что там в "Спартаке" — это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом. В чем суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.

Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в "Зените", то что он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности. С ним было приятно работать. Так скажу. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в "Спартак", ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе.

Бывают жизненные ситуации, когда чего-то не хватает, и нет человека, который может это остановить. Когда ты пытаешься отстаивать свою честь или честь другого человека, и это приводит к драке. Драка может закончиться по-разному. Ты выиграл и спокойно ушел домой, на следующий день на тебя пишут заявление. Казалось, ты делал благое дело, а получаешь, возможно, срок. Таких моментов было у каждого в жизни предостаточно», — приводит слова Федотова Sport24. 0