Московское «Динамо» забило 11 голов в матче молодежного первенства

В рамках 11-м тура молодежного первенства Россиипринимало

Хозяева разгромили соперника со счетом 11:3.

11 голов — это рекорд молодежного первенства. Ранее ни одной из команд не удавалось забить так много.

Пять голов в составе победителей забил нападающий Ярослав Гладышев. Дубль оформил Максим Данилин, еще по разу отличились полузащитники Кирилл Жуковский, Арсен Захарян и Владислав Карапузов, а также защитник Александр Кутицкий.

Гости ответили точными ударами форварда Павла Попова и полузащитников Антона Хомякова и Максима Якименко.

«Динамо» набрало 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице группы A молодежного первенства. «Чертаново» (7 очков) располагается на девятой строчке. 0