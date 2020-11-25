Московское «Динамо» забило 11 голов в матче молодежного первенства

Игроки «Динамо»
«Динамо»
Хозяева разгромили соперника со счетом 11:3.
11 голов — это рекорд молодежного первенства. Ранее ни одной из команд не удавалось забить так много.
Пять голов в составе победителей забил нападающий Ярослав Гладышев. Дубль оформил Максим Данилин, еще по разу отличились полузащитники Кирилл Жуковский, Арсен Захарян и Владислав Карапузов, а также защитник Александр Кутицкий.
Гости ответили точными ударами форварда Павла Попова и полузащитников Антона Хомякова и Максима Якименко.
«Динамо» набрало 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице группы A молодежного первенства. «Чертаново» (7 очков) располагается на девятой строчке. 0