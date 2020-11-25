Динамо Ческе-Будеёвице — Богемианс 1905: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 19:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

Последний матч между собой: «Богемианс 1905» — «Динамо Ческе-Будеёвице» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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