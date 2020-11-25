ЦСКА выиграл в матче молодежного первенства, «Локо» сыграл вничью

В 11-м туре молодежного первенства Россиина выезде обыграл

На 39-й минуте гости вышли вперед благодаря голу нападающего Владислава Яковлева. На 51-й минуте хозяева восстановили равновесие после гола Владислава Кондратюка. Но на 87-й минуте «армейцы» вырвали победу благодаря точному удару полузащитника Сергея Пряхина.

В параллельном матче «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:1.

На 48-й минуте хозяев вывел вперед Данила Стрельчук. От поражения гости ушли за счет гола хавбека Тимура Касимова на 73-й минуте. 0