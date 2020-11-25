Бристоль Сити — Уотфорд: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Бристоль Сити» занимает 2 место с 23 очками, «Уотфорд» — 6 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Бристоль Сити» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Уотфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бристоль Сити»).

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