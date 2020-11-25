Боруссия М — Шахтёр Д (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Боруссия М» 0:6 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.67.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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