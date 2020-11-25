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    Боруссия М — Шахтёр Д: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Боруссия М — Шахтёр Д (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 20:55 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч «Боруссия М» — «Шахтёр Д».

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    Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Боруссия М» 0:6 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.67.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» — «Шахтёр Д».

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