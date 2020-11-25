Ашхабад — Алтын Асыр: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 13:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч «Ашхабад» — «Алтын Асыр»
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Последний матч между собой: «Алтын Асыр» — «Ашхабад» 7:1 (полная статистика встреч).
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