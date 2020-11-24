Суиндон Таун — Линкольн Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (24.11.2020)

В 22:00 в английской Первой Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Суиндон Таун» — «Линкольн Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Линкольн Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Суиндон Таун» — «Линкольн Сити».

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