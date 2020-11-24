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    Суиндон Таун — Линкольн Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Суиндон Таун — Линкольн Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (24.11.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 22:00 в английской Первой Лиге начнётся матч «Суиндон Таун» — «Линкольн Сити».

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    Последний матч между собой: «Суиндон Таун» — «Линкольн Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Линкольн Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Суиндон Таун» — «Линкольн Сити».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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