Сток Сити — Норвич Сити (24.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Норвич Сити» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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