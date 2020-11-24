Сток Сити — Норвич Сити (24.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Норвич Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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