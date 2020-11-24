Рочдейл — Нортгемптон Таун (24.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в английской Первой Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рочдейл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рочдейл» — «Нортгемптон Таун».

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