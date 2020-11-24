ПСЖ — РБ Лейпциг: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (24.11.2020)

В 23:00 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «РБ Лейпциг»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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