Престон Норт Энд — Блэкберн Роверс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (24.11.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Престон Норт Энд» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Блэкберн Роверс»).

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