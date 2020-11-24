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    Николич: Хочу верить в победу

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    Рулевой московского «Локомотива» Марко Николич дал интервью перед матчем с «Атлетико».

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Смотрел матч с "Барселоной". Они играли по-другому. Особенно готовились. Уверен, они не будут играть по этой схеме против нас. Эти игры не связаны. Во-первых, это чемпионат Испании. Во-вторых, здесь только 6 туров.

    Нет Суареса? Хочу говорить о нас. Мы готовы к этой игре. В Москве было трудно. Но сейчас мы знаем соперника еще лучше. Самое важное, чтобы завтра на поле была единая команда — дисциплинированная по поводу тактику. Нельзя терять дисциплину на этом уровне. Если будет так, то может быть хороший результат. "Атлетико" — качественная и опытная команда. Играет на высоком уровне. Но и у нас есть свои шансы. Футбол всегда на поле.

    Результат? Не могу говорить перед игрой, что ничья — хороший результат. Так будешь думать — проиграешь. Хочу верить в победу», — цитирует Николича «Спорт Экспресс». 0

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