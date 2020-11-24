Манчестер Юнайтед — Истанбул Башакшехир (24.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир».

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