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    Левандовский: Сейчас не вижу смысла говорить о новом контракте с «Баварией»

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский заявил, что не горит желанием в обозримом будущем обсуждать новый трудовой договор с мюнхенским клубом.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    «Мой контракт действует до 2023 года. Сейчас не вижу смысла говорить о его продлении. Два с половиной года — долгий срок. Уверен, что я смогу играть в футбол на высоком уровне и тогда, но давайте не будем спешить.

    Я наслаждаюсь сегодняшним днём. Мы провели выдающийся сезон и выиграли все турниры. Это очень серьёзное достижение», — цитирует Левандовского Associated Press.

    На счету Левандовского в этом сезоне 11 голов и четыре голевые передачи в шести матчах Бундеслиги. 0

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