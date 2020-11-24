Левандовский: Сейчас не вижу смысла говорить о новом контракте с «Баварией»

Нападающийзаявил, что не горит желанием в обозримом будущем обсуждать новый трудовой договор с мюнхенским клубом.

«Мой контракт действует до 2023 года. Сейчас не вижу смысла говорить о его продлении. Два с половиной года — долгий срок. Уверен, что я смогу играть в футбол на высоком уровне и тогда, но давайте не будем спешить.

Я наслаждаюсь сегодняшним днём. Мы провели выдающийся сезон и выиграли все турниры. Это очень серьёзное достижение», — цитирует Левандовского Associated Press.

На счету Левандовского в этом сезоне 11 голов и четыре голевые передачи в шести матчах Бундеслиги. 0