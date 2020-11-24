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    Краснодар — Севилья: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Краснодар — Севилья (24.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 20:55 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч «Краснодар» — «Севилья».

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    Последний матч между собой: «Севилья» — «Краснодар» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Севилья»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Севилья».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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