Ювентус — Ференцварош (24.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе G Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Ференцварош» — «Ювентус» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Ювентус»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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