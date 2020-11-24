Борнмут — Ноттингем Форест: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (24.11.2020)

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Борнмут» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Борнмут»).
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