Вулверхэмптон — Саутгемптон (23.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Саутгемптон»).

Календарь и таблица АПЛ

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

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