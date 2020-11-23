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    Вулверхэмптон — Саутгемптон: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Вулверхэмптон — Саутгемптон (23.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

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    Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Саутгемптон»).

    Календарь и таблица АПЛ

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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