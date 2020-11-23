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    Шалимов рассказал, в чем РПЛ лучше испанской Ла Лиги

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об интриге в текущем чемпионате России.

    Игорь Шалимов
    Игорь Шалимов

    После 15-ти туров на первом месте в турнирной таблице РПЛ находится ЦСКА.

    «По возрасту ЦСКА все еще молодая команда. Но если посмотреть по составу, то каждый из игроков по два-три года выступает в РПЛ. То есть команда достаточно опытная. 22-23 года — это уже не молодежь.

    Когда в чемпионате две-три команды всего борются — это неинтересно. Как в Испании — есть "Реал" и "Барселона" плюс иногда "Атлетико".

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    • В Англии таких команд пять-шесть. У нас примерно то же самое. Есть "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Ростов", тот же "Сочи" — чемпионат у нас интересный.

    В еврокубках результата нет, но я бы не связывал это с тем, что чемпионат у нас слабый», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ». 0

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