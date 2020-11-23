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    На матч с «Атлетико» полетели 23 футболиста «Локомотива»

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    Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич взял 23 футболистов на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским «Атлетико».

    Марко Николич
    Марко Николич

    Отметим, что с «железнодорожниками» на выезд также отправился полузащитник Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после тяжелой травмы.

    Список игроков «Локомотива», полетевших в Испанию, выглядит так:

    Вратари: Гильерме, Коченков, Савин.

    Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов.

    Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М. Мухин, Рыбчинский

    Нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

    Матч «Атлетико» — «Локомотив» пройдет в среду, 25 ноября. Начало — в 23:00 мск.

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