На матч с «Атлетико» полетели 23 футболиста «Локомотива»

Главный тренер московскоговзял 23 футболистов на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским

Отметим, что с «железнодорожниками» на выезд также отправился полузащитник Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после тяжелой травмы.

Список игроков «Локомотива», полетевших в Испанию, выглядит так:

Вратари: Гильерме, Коченков, Савин.

Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов.

Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М. Мухин, Рыбчинский

Нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» пройдет в среду, 25 ноября. Начало — в 23:00 мск.

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