На матч с «Атлетико» полетели 23 футболиста «Локомотива»

Марко Николич
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Отметим, что с «железнодорожниками» на выезд также отправился полузащитник Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после тяжелой травмы.
Список игроков «Локомотива», полетевших в Испанию, выглядит так:
Вратари: Гильерме, Коченков, Савин.
Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов.
Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М. Мухин, Рыбчинский
Нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.
Отправляемся на матч с @Atleti в следующем составе 👀#АтлетикоЛоко | #UCL pic.twitter.com/Qw2fpqXMAv— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 23, 2020
Матч «Атлетико» — «Локомотив» пройдет в среду, 25 ноября. Начало — в 23:00 мск.