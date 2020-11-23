Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича

Нападающийпропустит 3-4 недели из-за травмы бедра, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение сгибателя левого бедра. Травму он получил в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (3:1). Точные сроки восстановления 39-летнего шведа станут известны после углубленного обследования.

Таким образом, форвард пропустит матчи чемпионата Италии с «Фиорентиной», «Сампдорией» и «Пармой». Также швед не сыграет в матчах группового этапа Лиги Европы с «Лиллем», «Селтиком» и «Спартой».

В текущем сезоне Ибрагимович провел шесть матчей в Серии А, в которых забил 10 голов. 0