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    Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра, сообщает Sky Italia.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение сгибателя левого бедра. Травму он получил в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (3:1). Точные сроки восстановления 39-летнего шведа станут известны после углубленного обследования.

    Таким образом, форвард пропустит матчи чемпионата Италии с «Фиорентиной», «Сампдорией» и «Пармой». Также швед не сыграет в матчах группового этапа Лиги Европы с «Лиллем», «Селтиком» и «Спартой».

  • Ибрагимович получил травму в матче с «Наполи»
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