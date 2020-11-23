Геркус: «Локомотив» и «Краснодар» — вне гонки за медалями

Бывший генеральный директор «Локомотива»считает, что «Локомотив» и «Краснодар» в текущем сезоне не попадут в число призеров чемпионата России.

«Половина чемпионата позади. Каковы расклады?

После 15 туров обычно можно смело прикидывать призеров чемпионата — по опыту прошлых лет на 99% это команды из первой пятерки.

За последние годы только один раз удавалось команде не из пятерки по итогам первого круга зацепить медали по итогу — это был "Спартак" в постчемпионский сезон-2017/18.

Сейчас это ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Динамо" и "Ростов". Именно они и разыграют медали и, что не менее важно, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Локомотив" и "Краснодар", призеры прошлых лет, похоже, вне гонки за медалями», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

Календарь и таблица РПЛ

После 15-ти туров таблицу РПЛ возглавляет ЦСКА. 0