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    Геркус: «Локомотив» и «Краснодар» — вне гонки за медалями

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Локомотив» и «Краснодар» в текущем сезоне не попадут в число призеров чемпионата России.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Половина чемпионата позади. Каковы расклады?

    После 15 туров обычно можно смело прикидывать призеров чемпионата — по опыту прошлых лет на 99% это команды из первой пятерки.

    За последние годы только один раз удавалось команде не из пятерки по итогам первого круга зацепить медали по итогу — это был "Спартак" в постчемпионский сезон-2017/18.

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    • Сейчас это ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Динамо" и "Ростов". Именно они и разыграют медали и, что не менее важно, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    "Локомотив" и "Краснодар", призеры прошлых лет, похоже, вне гонки за медалями», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

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    После 15-ти туров таблицу РПЛ возглавляет ЦСКА. 0

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