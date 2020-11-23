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    Экс-спортдир «Спартака»: Тедеско очень хотел подписать Адриена Силву

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Антон Чистяков рассказал о сложных переговорах с защитником «Атлетико Минейро» Гугой и полузащитником «Сампдории» Адриеном Силвой, которые могли перейти в московский клуб.

    Адриен Силва
    Адриен Силва

    «Я давно вел Гугу, несколько раз смотрел живьем, и он полностью вписывался в нашу схему и игровую философию. Гуга шел под первым номером в нашем списке кандидатов на эту позицию. Главное, что подкупило в Гуге — оборонительные навыки, игра один в один, жесткость, неуступчивость. Он быстро "садится" по позиции, не пускает за спину.

    Классический латераль с прекрасным кроссом. У него высокий процент точности передач в штрафную и хорошая техника. Также, посмотрев его матчи с трибуны, считаю, что у него приличная скорость. Но кто-то думает иначе. В любом случае игрок олимпийской сборной Бразилии — это штучный товар. То, что он не ушел из "Атлетико Минейро" в это окно, ни о чем не говорит. Во-первых, его очень не хотел отпускать тренер Сампаоли. Во-вторых, из-за коронавируса это было специфическое окно. Но в ближайший год он наверняка уедет в Европу.

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    • Как латераль он сильнее Мозеса. Мозес — хороший футболист, но его пик пришелся на 2013–2015 годы, и он не крайний защитник. По матчам за "Челси" и "Интер" к его оборонительным функциям были вопросы. Он не всегда своевременно садился по позиции. Часто выключался из эпизода. На мой взгляд, он прежде всего крайний хавбек. К тому же брать игрока из "Барсы" или "Челси" — это не совсем скаутинг, в моем понимании. Для таких трансферов селекционный отдел не нужен.

    На позицию в центр поля требовался опытный футболист, Тедеско просил разбавить молодую команду. Проанализировав рынок, мы вышли на 31-летнего Адриена Силву. Собирая по нему видеоаналитику для Тедеско, сделали акцент на оборонительных действиях, игре в переходных фазах, продвижении мяча и том, как он принимает решения. Тренерам Силва очень понравился. После сложных переговоров мы добились, чтобы он пришел в "Спартак" "за ноль". Он воспользовался своей понятийной договоренностью с "Лестером" и разорвал с ними контракт в одностороннем порядке. Мы долго обсуждали личные условия, но все же договорились, он готов был ехать в "Спартак" (как и Гуга), но в самом конце по ним приняли другое решение.

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    • Переговоры вели дистанционно. Хотя для таких трансферов нужно лететь, встречаться, смотреть в глаза, убеждать. Общение по зуму очень усложняло процесс, но сейчас все клубы в таких условиях. Силву убеждали по зуму около месяца. По Гуге общались еще дольше. Было очень много раундов переговоров. Силва — суперпрофессионал. Очень хочет поехать на Евро-2021, и тренер сборной пообещал: будешь играть в клубе — возьму.

    Поэтому он детально расспрашивал о своей роли у Тедеско. Судя по тому, как Адриен цементировал центр поля в "Монако", он должен был принести пользу "Спартаку". Но не сложилось», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ». 0

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