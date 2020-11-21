Севилья — Сельта (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сельта» — «Севилья» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Севилья» — «Сельта» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Севилья» и «Сельта», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.