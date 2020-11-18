Бельгия — Дания: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

Последний матч между собой: «Дания» — «Бельгия» 0:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бельгия» — «Дания». Коэффициент ставки — 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бельгия»).
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