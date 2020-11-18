Армения — Северная Македония (18.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Северная Македония» — «Армения» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Армения» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Армения» — «Северная Македония».

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