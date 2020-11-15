Венгрия — Сербия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (15.11.2020)

В 22:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Сербия» — «Венгрия» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венгрия» — «Сербия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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