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    Томь — Чертаново: онлайн-трансляция матча начнется в 11:00

    Томь — Чертаново: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (15.11.2020)

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    В 11:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Томь» — «Чертаново».

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    Последний матч между собой: «Чертаново» — «Томь» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Томь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Чертаново».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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