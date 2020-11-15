Факел — Краснодар-2 (15.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «Факел» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Факел»).

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