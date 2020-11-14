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    Сантос — Интернасьонал: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

    Сантос — Интернасьонал (14.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 22:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Сантос» — «Интернасьонал».

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    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Сантос» 2:0 (полная статистика встреч).

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