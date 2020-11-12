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    Ловчев: «Зенит» снова станет чемпионом России

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    Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев заявил, что «Зенит» вновь станет чемпионом России по итогам текущего сезона.

    Евгений Ловчев
    Евгений Ловчев

    «У меня нет сомнений в том, что в этом сезоне "Зенит" вновь станет чемпионом. Более целостно играет ЦСКА, чем "Зенит". "Спартак" цепляется за счет характера. Но по составу "Спартак" пока не соответствует "Зениту". Я перед сезоном сказал, что "Зенит" сам для себя единственный соперник в РПЛ, сейчас это команда и показывает. Сказывается и отсутствие связки Азмун — Дзюба, болеет Малком. Забивает Александр Ерохин, но это совсем не Азмун.

    Сейчас будет перерыв и все встанет на свои места, когда вернутся все игроки "Зенита" в строй. Проблемы с игрой и результатами этой осенью есть у многих грандов европейского футбола, не только у "Зенита". Никто ведь не знал, как скажется пандемия и календарь на командах. "Зенит" в прошлом сезоне выиграл все титулы. У этого клуба больше денег, больше звезд, чем у кого-либо в России. Завершился сезон, даже порадоваться людям не дали и начался новый чемпионат. И опять надо играть с теми же командами. Но "Зенит" своё возьмет», — цитирует Ловчева «Р-Спорт».

    После 14 туров РПЛ «Зенит» с 30 набранными очками находится на второй позиции в турнирной таблице, уступая первому ЦСКА всего один балл. 0

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