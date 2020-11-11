Бывшему президенту «Спартака» жалко «Краснодар»

Экс-президент московскоговысказался об игре

«Они стали какие-то робкие, их просто жалко. А мне кажется, когда жалеешь, то для команды хуже уже не бывает. С командой что-то происходит, и это что-то неправильное. Идея Сергея Галицкого о доморощенном тренере могла бы работать, будь у них академия, которая бы выпускала наставников друг за другом — одного, второго, третьего.

Мурад Мусаев, может быть, хороший тренер, но ему не хватает опыта. С такими суперусловиями, подбором игроков и прочим нужно понять необходимость брать эдакого зубра, монстра тренерского цеха, который все бы привел в порядок. И чем быстрее "Краснодар" дозреет до условного Курбана Бердыева, тем ближе и раньше их успехи», — цитирует Червиченко Sportbox.ru.

Напомним, что «Краснодар» потерпел пять поражений подряд во всех турнирах. 0