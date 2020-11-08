Torquay United — Кроули Таун: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

В 15:45 в кубке Англии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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