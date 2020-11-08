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    Коламбус Крю — Атланта Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 23:30

    Коламбус Крю — Атланта Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

    Футбол MLS
    В 23:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед».

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    Последний матч между собой: «Атланта Юнайтед» — «Коламбус Крю» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Коламбус Крю»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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