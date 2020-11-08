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    Дженоа — Рома: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Дженоа — Рома (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Дженоа Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч «Дженоа» — «Рома».

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    Последний матч между собой: «Дженоа» — «Рома» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рома»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дженоа» — «Рома».

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