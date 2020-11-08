Белшина — Энергетик-БГУ: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

В 13:00 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Энергетик-БГУ» — «Белшина» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Энергетик-БГУ»).

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