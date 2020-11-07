Волгарь — Торпедо: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 15:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Волгарь» — «Торпедо» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Волгарь» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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