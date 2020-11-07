Президент «Урала»: Будем биться за три очка в матче со «Спартаком»

Президентоценил шансы команды в матче 14-го тура чемпионата России против

«Мы готовимся к игре со "Спартаком", это такая же команда, как и все. Да, один из лидеров нашего чемпионата, любимая команда многих людей. Но для нас не важно, с кем играть. За победу над любым клубом дается три очка. "Спартак" — не исключение. Поэтому мы будем биться за три очка. Думаю, и "Спартак" сделает все, чтобы их заработать. Больше ничего сказать не могу

Не может нас все устраивать, если мы идем на 11-м месте в чемпионате. Это не нравится ни руководству, ни тренерскому штабу, ни футболистам. Поэтому стараемся улучшить работу по всем направлениям», — цитирую президента «Известия».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 7 ноября в Екатеринбурге. 0