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    Президент «Урала»: Будем биться за три очка в матче со «Спартаком»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы команды в матче 14-го тура чемпионата России против «Спартака».

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Мы готовимся к игре со "Спартаком", это такая же команда, как и все. Да, один из лидеров нашего чемпионата, любимая команда многих людей. Но для нас не важно, с кем играть. За победу над любым клубом дается три очка. "Спартак" — не исключение. Поэтому мы будем биться за три очка. Думаю, и "Спартак" сделает все, чтобы их заработать. Больше ничего сказать не могу

    Не может нас все устраивать, если мы идем на 11-м месте в чемпионате. Это не нравится ни руководству, ни тренерскому штабу, ни футболистам. Поэтому стараемся улучшить работу по всем направлениям», — цитирую президента «Известия».

    Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 7 ноября в Екатеринбурге. 0

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