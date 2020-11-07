Эрзурумспор — Гёзтепе: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 16:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч «Эрзурумспор» — «Гёзтепе»
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Последний матч между собой: «Гёзтепе» — «Эрзурумспор» 0:1 (полная статистика встреч).
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